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Minik Safiye'ye yardım eli

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 yaşındaki Safiye Köroğlu'nun sol bacağında tümör tespit edildi.

26.09.2019 11:44Minik Safiye'ye yardım eli
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 yaşındaki Safiye Köroğlu'nun sol bacağında tümör tespit edildi. Kızları Safiye'yi tedavi ettirebilmek için yardım bekleyen Köroğlu ailesinin çağrısı karşısında, Haluk Levent'in yürüttüğü AHBAP Platformunun Hatay ekibi harekete geçti. AHBAP Hatay ekibi, minik Safiye ve ailesini ziyaret ederek, küçük çocuğun durumu hakkında yerinde bilgi aldı.

Aileye ziyaretin ardından açıklamada bulunan AHBAP Platformu Hatay İl Başkanı Özge Şabo, "Kızımız ve ailesiyle görüştük tabi ki henüz kaybettiğimiz Neslican'ın ardından küçük yaşında böyle bir mücadele ile yüzleşmek zorunda kalan bu küçük kızımız da bizleri derinden etkiledi. Sürecin takibindeyiz. Akciğere sıçrayan tümör sebebiyle kızımızı Ankara'ya uğurladık. Orada tetkiklerinin sonuçlanmasını ve doktorlarının bize gereken tedavi sürecini açıklamasını bekleyeceğiz, gerekli görüldüğü takdirde valilik onaylı bir yardım toplama kampanyasının başlatılması ve meblağın toplanması konusunda da AHBAP Platformu olarak aileye destek olacağız, kızımızın iyileşeceğine olan inancımız sonsuz" dedi. - HATAY

Köroğlu, Arsuz, Hatay, Yaşam

Kaynak: İHA

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