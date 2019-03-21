Minik Satranççıların Madalya Sevinci

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası'nın minikler kategorisi, renkli görüntülere sahne oldu. İlkokul öğrencilerinin mücadele ettiği ve 96 okuldan toplam 550 öğrenci kayıt yaptırdığı turnuvanın minik kızlar kategorisinde birinciliği Canaydın İlkokulu elde ederken, Özel TED Bursa İlkokulu ikinci, Özel Bursa Kavram İlkokulu üçüncü, Ali Hadi Türkay İlkokulu ise dördüncü oldu. Bunun yanı sıra puan ve averaja göre yapılan sıralamanın minikler genel kategorisinde Özel Bursa BİLFEN İlkokulu birincilik, Özel Emine Örnek İlkokulu ikincilik, Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu üçüncülük, Özel Eğitimde Rasyonel Açılım İlkokulu da dördüncülük kürsüsüne çıktı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediyesi İşletme Müdürü Tamer Balaban ile Okul Sporları Şube Müdürü Mesut Köse takdim etti.

Kaynak: Bültenler