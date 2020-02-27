Minik Selva, oyuncaklarıyla özgürce oynayabiliyor

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin saldırıları sırasında bomba seslerinden korkmaması için babasının 'savaş oyunu' oynattığı 4 yaşındaki Selva, artık özgürce oyun oynuyor.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Serakib ilçesinden, Rusya ve Esad rejim güçlerinin bombardımanından kaçarak sınıra yakın Sarmada bölgesine göç eden, ardından da Hatay'ın Altınözü ilçesine yerleşen küçük Selva ve ailesini ziyaret etti. Selva'ya oyuncaklar hediye eden Başkan Sarı, Suriye 'de bir an önce savaşın bitmesini ve ailelerin kendi evlerinde, işlerinde mutlu huzurlu bir şekilde yaşamasını diledi.Selva'ya Suriye'de bomba seslerinden korkmaması için savaş oyunu oynatan babası Abdullah Muhammed, "Kızım Selva'ya bomba seslerinin oyun olduğuna ikna etmiştim, ama şimdi özgürce oyun oynuyoruz. Ben bundan sonra burada yaşayacağım için, öncelikle kendime iş bulacağım. Kendi ayaklarımın üzerinde kimseye yük olmadan çalışıp, alın terimle para kazanarak geçinmek istiyorum. Bir diğeri ise kızımı bir okula veya kreşe yerleştirip, yeni arkadaşlar ve çevre edinebilmesi için mücadele edeceğim. Benim temennim, Allah'tan dileğim bir an önce savaşın bitmesi. Biz burada güvendeyiz ve artık kızımla istediğimiz gibi oynuyoruz. Herkesin bu dertten ve sıkıntılardan kurtulmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki birçok devlet ve ülke olmasına rağmen kimse bizim yanımızda durmazken, bizim yanımızda duran Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi.