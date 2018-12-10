Minik Sporcular Projesi' Muş Alparslan Üniversitesi'nde Yeni Dönemine Başlıyor!

Muş ile birlikte 16 ilde düzenlenecek proje ile 400'e yakın özel eğitim gereksinimi olan çocuk ve onlarla birlikte projede yer alan partner çocuğa dokunarak toplumda bir arada yer alabilme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Özel eğitim gereksinimi olan ve olmayan çocukları aynı çatı altında buluşturan ve Migros ile P&G iş birliği ile hayata geçirilen Özel Olimpiyatlar Türkiye 'Minik Sporcular Projesi' Muş Alparslan Üniversitesi'nde minikleri bir araya getirdi.

Migros ve P&G Türkiye'nin desteğiyle Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından yürütülen Minik Sporcular projesi çocuklarımızın bedensel, bilişsel, sosyal gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

2018 – 2019 programı kapsamında Muş'ta başlayarak iki dönem halinde hayata geçirilecek projenin ev sahipliğini Muş Alparslan Üniversitesi yapıyor. Proje, öğrenme güçlüğü, hareket kısıtlılığı gibi nedenlerden dolayı özel eğitim gereksinimi olan çocukların 7 ayda elde edebileceği motor becerisini 8 hafta gibi kısa bir sürede sağlayarak özel çocukların psikomotor ve sosyal becerilerinin küçük yaşta gelişebilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Özel çocuklar ile herhangi bir engeli bulunmayan partner çocukları aynı çatı altında buluşturan proje ile aynı zamanda önyargıların küçük yaşta ortadan kaldırılması ve toplumda bir arada yer alabilme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür yaptığı açıklamada, "Minik sporcularımızın yaşıtlarıyla kaynaştıkları, birlikte oynayıp, eğlendiği, yine birlikte kazanmanın mutluluğunu yaşadıkları bu güzel ortamı yaratmak için yanımızda olan Muş Alparslan Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Hepimizin tek bir amacı var; özel sporcularımız hakkındaki önyargıları yıkıp, kendilerine fırsat verildiği takdirde hayatı ve oyunu nasıl birlikte güzelleştirdiklerini göstermek. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye ile Muş Alparslan Üniversitesi arasında iyi niyet anlaşması imzalandı

Özel Olimpiyatlar Türkiye ve Muş Alparslan Üniversitesi, aralarındaki iş birliğini artırmak için iyi niyet anlaşması imzaladı. Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat imza töreninde hazır bulundu.