Haberler » Güncel » Minik sporculardan rehabilitasyon merkezine ziyaret - Haber

Minik sporculardan rehabilitasyon merkezine ziyaret

Çankırı'da, "Her Çocuk Özeldir" Projesi kapsamında çoklu branş eğitimi alan minik sporcular, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

31.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:38 Minik sporculardan rehabilitasyon merkezine ziyaret
'da, "Her Çocuk Özeldir" Projesi kapsamında çoklu branş eğitimi alan minik sporcular, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.
Proje koordinatörü ve Orta Gençlik ve İlçe Müdürü Ahmet antrenörlüğünde farklı spor dallarında eğitim alan minik sporcular, Eldivan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi sakinlerini ziyaret ederek, onlarla oyunlar oynayıp spor faaliyetleri gerçekleştirdi.
Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturabilmek amacıyla ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi.
Çocuklarla spor faaliyetlerine devam edeceklerini anlatan Çınar, "Yapılan ziyaret ve farkındalık etkinliklerinde bizlere kapılarını açan rehabilitasyon merkezi müdüresi Hilal Gökmen ve onun nezdinde personele etkinlik ve ziyarette mutluluğumuza ortak olan Spor Hizmetleri Müdürü Ekrem Şahin'e ve özverili olarak projeyi yürüten antrenör arkadaşlarım İlkay Karamurat ve Rıza Güneştekin'e çok teşekkür ederim." dedi.

Çankırı, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12   Amasya'da aranan 20 şahıs yakalandı - Haber
14:12   Tokat'ta "Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim" Projesi - Haber
14:12   Muş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı - Haber
14:12   Putin ile Zelenskiy görüştü - Haber
14:11   Muş'ta DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
31.12.2019 14:13:11