Haberler » Spor » Minik Sudenaz, Kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmıyor - Spor

Minik Sudenaz, Kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı Sudenaz Çınar (10), son 3 senedir sarı-kırmızılı ekibin hiçbir iç saha maçını kaçırmıyor.

03.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:27 Minik Sudenaz, Kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmıyor

İstikbal Mobilya taraftarı Sudenaz (10), son 3 senedir sarı-kırmızılı ekibin hiçbir iç saha maçını kaçırmıyor. Kapalıkale Taraftar Grubu Bünyesindeki Kaos Tayfa'nın mensubu Sundenaz'a tribün arkadaşları, 'Kaos'un Prensesi' diye sesleniyor.

Kayseri'de ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Çınar, metal aksesuar tasarımı yapan babası Gökhan Çınar'dan aldığı Kayserispor aşkıyla, 3 senedir takımının tüm iç saha maçlarını tribünden izliyor. Sudenaz'a zaman zaman kardeşi Sümeyye (8) de eşlik ediyor. Fırsat buldukça deplasman maçlarına da gittiğini belirten Sudenaz Çınar, en son Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadıkları deplasmanda tribünde olduğunu söyledi. 

BANA 'KAOSUN PRENSESİ SUDENAZ' DİYORLAR

Tribün sevgisini, babası ve tribündeki ağabeylerinden aldığını söyleyen Sudenaz, Babam maçlara gidiyordu, bende gitmek istedim beraber gitmeye başladık. Maçlara gittikçe besteleri öğrendim. Kayserispor galip geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Yenildiği zaman üzülüyorum. Küme düşecekmişiz gibi üzülüyorum, ama düşmeyeceğiz. Kapalıkale Grubu'ndan Kaos Tayfa'da bulunduğum için taraftar grubu lideri Ahmet Dirgenali bana 'Kaos'un Prensesi' adını taktı. benimde hoşuma gitti. Tribünde kavga olmadığı zaman çok güzel oluyor. Kavga olduğu zaman hiç güzel olmuyor. Lütfen kavga etmesinler dedi.

Sudenaz ayrıca, kulübün kadın Başkanı Berna Gözbaşı'nı da çok sevdiğini belirtti.



İstikbal Mobilya, Kayserispor, Çınar, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:32   MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor - Spor
12:31   Antalyaspor'da Tamer Tuna sesleri! - Spor
12:31   Ziya Erdal: "70 puan yaparsak şampiyon olacağız..." - Spor
12:28   Altınordu'da Sedat olmadı - Spor
12:23   Altay'ın Bekir ısrarı - Spor
12:16   Beşiktaş, Enner Valencia ile anlaşmaya vardı - Spor
12:00   MHK Başkanı Zekeriya Alp, Koç Holding'le olan ticari ilişkisine yanıt verdi: Bence etik - Spor
11:35   Şenol Güneş'ten Merih Demiral itirafı: Beşiktaş'a almak istedim - Spor
11:08   MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Zorlu görüşmesine dair açıklama: Adaletin yeri olmaz - Spor
10:38   Ronaldo'nun kol saatinin değerinin 485 bin dolar olduğu ortaya çıktı - Spor
3.01.2020 12:38:07