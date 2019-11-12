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Minik sürücüler trafik eğitiminde

Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Minik Sürücüler Trafik Eğitiminde" isimli projeyle anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.

12.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:48Minik sürücüler trafik eğitiminde
Belediyesi ve Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Minik Sürücüler Trafik Eğitiminde" isimli projeyle anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 yıl önce başlayan proje kapsamında Ataşehir Belediyesi, okul bahçesine çocukların trafik işaret ve kurallarını öğrenebilecekleri parkur hazırlayıp, akülü ve pedallı araçlar sağlıyor. Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmenleriyle katkı sağladığı projeye Ataşehir Sürücü Kursları Derneğine bağlı 20 sürücü kursu da destek veriyor.
Ata İlkokulu bahçesinde hazırlanan parkur ve eğitimlerle, 20'şer kişilik sınıflar halinde 1000'e yakın çocuğa trafik eğitim ve bilinci sağlanacak.

Öğrencilerin trafikte daha bilinçli ve güvenli olmaları amacıyla düzenlenen teorik ve pratik eğitimlerle, geleceğin sürücüsü olacak miniklerin, küçük yaşta trafik kurallarına duyarlı olmaları hedefleniyor.

Sürücü kurslarının sağladığı uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklara; yaya geçidi, trafik ışıkları, kaldırımdan yürüme, araç içerisinde nasıl davranılması gerektiği gibi bilgiler veriliyor.

Ataşehir, Güncel

Kaynak: AA

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