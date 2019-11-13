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Minik tekvandoculardan Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Hisarspor Tekvando Takımında yer alan minik sporcular, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'yı öğretmenleri ile birlikte makamında ziyaret etti.

13.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:25Minik tekvandoculardan Kaymakam Kaya'ya ziyaret
Afyonkarahisar'ın Belediye Hisarspor Tekvando Takımında yer alan minik sporcular, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'yı öğretmenleri ile birlikte makamında ziyaret etti.

Ziyarete minik tekvandocular ve eğitimcilerin yanı sıra şehit Nurullah Oymak'ın babası Sabri Oymak da eşlik etti. Afyon Cumhuriyet Haftası Tekvando Turnuvasında 8 madalya birden alan minik tekvandocular sevinçlerini Kaymakam Kaya ile beraber paylaştı. Kaymakam Kaya, minik tekvandocuları girmiş oldukları turnuvalarda kazandıkları madalyalardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Minik tekvandocular Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini belirtirken. Kaymakam Kaya ise spora her daim destek olacaklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Nurullah Kaya, Şuhut, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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