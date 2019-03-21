Minik Tema'lar Müdürlüğümüzde

Okul Öncesi çocuklarda çevre ve doğa bilincinin kazandırılması, çevreyi seven ve koruyan nesiller yetiştirmek gayesiyle TURÇEV'e bağlı bir proje olan '' Minik Tema'' projesiyle okullarında ve çevrelerinde öğretmenlerinden aldıkları eğitimi hayata geçiren Şanlı Halil İbrahim Yıldırım Anaokulu'nun Minik Temaları, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'a çalışmaları ile ilgili bilgi vererek bir süre sohbet ettiler.

Minik Tema'ları makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, çevre ve doğa bilincinin tüm yaş gruplarındaki öğrencilere verilebilmesi için çok faydalı bir TEMA projesi olarak gördüğü ''Minik Tema '' projesi içerisinde oldukları için Şanlı Halil İbrahim Yıldırım Anaokulu'nun çevre dostlarını tebrik etti.

Kaynak: Bültenler