Minik Tenisçiler Korta Çıktı

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:31



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:31

Osmangazi Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Osmangazi Kış Kupası 8 Yaş Tenis Turnuvası başladı.Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen 8 Yaş Osmangazi Kış Kupası, 8 kulüpten 48'i kız, 72'si de erkek olmak üzere toplam 120 sporcunun iştirakiyle başladı. Her grupta 4 sporcunun yer aldığı grup eleme karşılaşmaları ile başlayan turnuvada grubunda ilk iki sırayı alan sporcular bir üst tura çıkarak eleme karşılaşmaları oynamaya hak kazanacak. Tek maç ve üç set üzerinden yapılacak eleme karşılaşmaları sonunda son 16'ya kalan minik tenisçiler 1-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan yarı final ve final müsabakalarında mücadele edecek. Turnuvanın sonunda kızlarda ve erkeklerde ilk 4'e giren sporcular kupa ve madalyalarını 2 Aralık'ta düzenlenecek törenle alacak.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bursa'nın en modern kapalı spor kortlarının bulunduğu Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde geleceğin başarılı tenisçileri yetişecek. Ben turnuvaya katılan minik sporcu ve aileleri ile hocalarına başarılar diliyorum" dedi. - BURSA