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Minik torunlardan dede ve ninelere 'evde kal' çağrısı

Torunlar dede ve ninelerinin korona virüsüne yakalanmamaları ve evde kalmaları için çağrıda bulundu.

24.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:30
Minik torunlardan dede ve ninelere 'evde kal' çağrısı
Torunlar dede ve ninelerinin korona virüsüne yakalanmamaları ve evde kalmaları için çağrıda bulundu.

Korona virüsü salgını önlemleri kapsamında insanlara evlerinde vakit geçirmeleri çağrıları yapılıyor. 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ise risk grubunda olmaları sebebiyle sokağa çıkmaları kısıtlandı. Bu süreçte dede ve ninelerine destek olmak ve onlar için alınan tedbirlere uymalarını isteyen Amasya 'nın Suluova ilçesi Soku köyünde yaşayan minik torunlar ise büyüklerine farklı bir yöntemle çağrı yaptı.

Dede ve ninelerinin evden çıkmamaları ve korona virüsüne yakalanmamaları için kartonlara yazılar yazıp dede ve ninelerini ne kadar sevdiklerini anlatan çocuklar evde kal çağrılarına destek oldu. Esma, Muhammet, Fatma, Sümeyye, Ebrar, M.Emir, Eymen, Ayşenur ve Zeynep kartonlara yazdıkları, "Sevgili dedelerimiz ninelerimiz evde kalın hayatta kalın sizleri çok seviyoruz" sözleriyle dede ve ninelerine seslendi.

Aynı zamanda çektikleri bir video ile de, "Lütfen bizim için evde kalın. Bu kötü hastalığı korona virüsünü hep birlikte yenelim" diyen çocuklar dede ve ninelerin evde kalarak torunlarıyla ilgilenmelerini istedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Suluova, Amasya, Güncel

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