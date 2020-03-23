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Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı

Sivas'ta yaşayan ve 2. kattaki evinin penceresinden aşağıya düşürdüğü oyuncağının peşinden atladığı öne sürülen 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

23.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:20

Sivas Diriliş Mahallesi'ndeki evinde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, iddiaya göre aşağıya düşürdüğü oyuncağının peşinden atladı. 2. kattan düşen çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Saat 11.00 sıralarında Diriliş Mahallesi 21. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda, Harun ve Döndü Karakaya çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Turan Karakaya, iddiaya göre 2. kattaki evlerinde pencere kenarında oyun oynamaya başladı. Bu sırada küçük çocuğun elindeki oyuncak, açık olan pencereden aşağı düştü. Oyuncağın peşinden atlayan Turan da yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine çakıldı.

AİLEYE HABERİ KOMŞULAR VERDİ

Komşuların görüp, aileye haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen minik Turan, sağlık görevlilerince ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan Karakaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Sivas'da 'Minik Turan, pencereden düşen oyuncağının peşinden atlayıp öldü' iddiası
Etiketler : Karakaya, Sivas, 3. Sayfa, Güncel

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Yorumlar (4)
SER:melek olsun inşallah
Cevap Yaz 0 4
ADINIZI YAZIN:Ah kuzum benim. :( Allah rahmet eylesin. Aile için dünyanın en büyük acısı. Allah kimsenin başına vermesin
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KJJKJK:bu çocucğa hiç canın sagolsun denmişmi
Cevap Yaz 1 0
YİĞİDO:Allah cennette buluştursun ailesiyle, sabırlar versin Amin.
Cevap Yaz 0 14

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