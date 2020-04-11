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Minik Veysel, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Van'ın Edremit ilçesinde 10 yaşındaki Veysel Aydemir, kumbarasında biriktirdiği 72 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

11.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:52
Minik Veysel, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Van 'ın Edremit ilçesinde 10 yaşındaki Veysel Aydemir, kumbarasında biriktirdiği 72 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Bakımlı Mahallesi'nde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Aydemir, televizyonda akranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışta bulunduğunu gördü.
Bunun üzerine Aydemir de kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlamaya karar verdi.
Aydemir'in gösterdiği duyarlılık karşısında duygulanan ailesi, jandarmanın 156 numaralı hattını arayarak bağışta bulunmak için yardım istedi.
Adrese giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydemir'i evinden alarak banka şubesine götürdü. Burada açılan kumbaradan çıkan 72 lira, görevliler tarafından kampanya hesabına yatırıldı.
Jandarma ekipleri, duyarlılığından dolayı teşekkür ettikleri Aydemir'i evine bıraktı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Veysel Aydemir, Edremit, Van, Güncel
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