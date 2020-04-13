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Minik Yağız Efe'nin doğum günü pastası jandarmadan

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Yağız Efe'nin doğum günü pastasını jandarma ekipleri getirdi.

13.04.2020 22:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:54
Minik Yağız Efe'nin doğum günü pastası jandarmadan
Trabzon 'un Çarşıbaşı ilçesinde yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Yağız Efe 'nin doğum günü pastasını jandarma ekipleri getirdi.

İlçenin Veliköy mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan Yağız Efe Aksu, 10 yaşına girdiğini ve Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle doğum günü kutlayamadığını belirterek 155'i arayarak yaş pasta talebinde bulundu. Polis ekipleri, sorumluluk alanı dışından olduğu için konuyu ilçe jandarma komutanlığına iletti. Jandarma ekipleri, ellerinde doğum günü pastası ile Aksu'nun evine gitti. Jandarma ekiplerinin getirdiği pastanın mumlarını üfleyen Yağız Efe, doğum gününü güvenlik güçleri ile birlikte kutladı.

Jandarma ekipleri Aksu'ya oyuncak jandarma arabası, kardeşlerine ise boyama kitabı hediye etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Trabzon, EFE, Güncel
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