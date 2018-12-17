Minik Yetenekler İçlerindeki Benliği Ortaya Koydu

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:14



17 Aralık 2018 Pazartesi 10:14

FARKLI malzemeleri bir araya getirerek çocukların duygu ve düşüncelerini sanatsal ifade biçimleriyle ortaya koymasını hedefleyen 'İçimdeki Ben Kolaj Atölyesi' başladı. Bahçeşehir Koleji Bakırköy Kampüsü'nde Ressam Eliff Karadayı tarafından yürütülen atölyede birbirinden renkli eserler ortaya çıktı.Akademik anlamda olduğu kadar hayatın diğer alanlarında da öğrenciyi zenginleştirmek, farklı konularda farkındalıklar kazandırarak bakış açılarını genişletmek amacıyla Bahçeşehir Koleji tarafından Bakırköy Kampüsü'nde başlatılan İçimdeki Ben Kolaj Atölyesine; 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı. Toplamda 4 hafta sürecek olan 'İçimdeki Ben Kolaj Atölyesi'nde katılımcı öğrenciler, farklı malzemeleri bir araya getirerek duygu ve düşüncelerini sanatsal ifade biçimleriyle ortaya koyma fırsatı yakaladı. Büyük bir hevesle atölyede çalışan çocuklar renkli eserlere imza attı."BAŞKALARINI KALIPLARINA GİRMEYE ÇALIŞMAMALARINI ÖĞRETECEĞİM"Ressam Eliff Karadayı, atölyenin çıkış öyküsünü ve amaçlarını şu sözlerle anlattı:"Çocukların kendi içindeki sanatı bulabilmeleri adına böyle bir çalışma yapıyoruz. İlk hafta figüratif çalışmalara yer verdik. Çünkü çocukların kafalarında en kolay soyutlayacağı şey portreydi. 4 haftanın sonunda yapmak istediğimiz herhangi bir figürden söz edildiğinde çocukların onu belki de bir çizgiyle ifade edecekleri bir seviyeye gelmelerini ve bundan özgüven duyabilmelerini sağlamak. Ağza benzemeyen bir ağız, göze benzemeyen bir göz gibi daha çok soyutlama ve hayal dünyasını ortaya koymak adına. Hepimiz bize benzemeyenleri öteliyoruz. Ben de böyle bir ortamda 'Hayır farklı olun ötelenmek diye bir şey yok Herkes önce kendisini kabul etmeli' diyorum. O yüzden çocuklara da kendi hayal dünyalarını sınırlandırmamalarını, başkalarının kalıplarına girmeye çalışmamalarını öğretmeye çalışacağım."6-11 yaş arası çocukların katıldığı atölye 4 hafta sürecek.RESSMA ELİF KARADAYI HAKKINDA1981 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu. Küçüklüğünden beri resme olan ilgisini kaybetmeyen Karadayı, bir dönem Nevin Çetin Atölyesi'nde eğitim aldı.Üniversitede okurken bir arkadaşının yönlendirmesiylebaşvurduğu San Francisco School of Art'da burslu olarak öğrenim gördü. Daha sonra NYU'dan asistanlık teklifi aldı ve bunu takiben kendisinden Sciences Po Paris'de seçmeli ders olarak CollageandSculpture dersi vermesi istendi. Kelimelerin kendini ifade etmediğine inandığı dönemlerde kelimelere renkleri de ekleyip resim yapmaya başlayan sanatçı, gördüğü her şeyi resminde malzeme olarak kullanmaktadır. Resimleri gibi sıra dışı bir iç dünyaya sahip sanatçı, fark etmeyi ve fark edilmeyi, etrafında olup bitene müdahale etmeyi seviyor. İnsanın içinden aniden fırlayan duyguları, düşünceleri tuvaline yapıştıran Karadayı'nın resimleri sıra dışılığın arayışı olarak nitelendirilebilir. Pop Art'ın Türkiye'deki genç temsilcisi olan sanatçı, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir. - İstanbul