08 Aralık 2018 Cumartesi 12:43



08 Aralık 2018 Cumartesi 12:43

'2023'e Doğru Eğitimde Dönüşüm Projesi' kapsamında kırsalda yaşayan çocukların Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amacıyla Sivas Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde başlatılan 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi' genişleyerek büyüyor.Proje kapsamında Altınyayla'dan gelen 7 okuldan 100 ortaokul öğrencisi, 10 öğretmen ve Sivas merkezden 38 engelli birey, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret edip kentteki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Okul öğrencileri ile engelli Yiğidolar'a Sivasspor forması hediye edilirken, çocukların ve engelli bireylerin heyecanı da gözlerine yansıdı.Çocuklarla ve engellilerle yakından ilgilenen Vali Salih Ayhan,"Bu projedeki amacımız çocuklarımızın ilimizi tanıması, Sivasspor maçlarında taraftar ruhunu yaşamalarıdır. Bir taraftar kültürü oluşturmak istiyoruz. Şehir takımlarına sahip çıkmalarını, centilmence heyecan ve sportif aidiyeti hissetmelerini istiyoruz. Bu Sivas'taki eğitimde değişim ve dönüşümünde bir başlangıcı. Sivasspor'un buradaki maçlarında bu çalışmamız devam edecek. Bu binanın sizlerin sesi ile yankılanması ayrıca bizleri mutlu etti, aynı heyecanı devam ettireceğiz." dedi.Engelli bireylerle de yakından ilgilenen Ayhan, "Bu soğuk havada özel gereksinimli bireylerin Sivasspor'u yalnız bırakmadığını görüyoruz. Sivasspor aşkı yağmur, kar, çamur dinlemez. Sıcak evde oturarak taraftarlık olmaz. Sivasspor'u sevmenin bir bedeli olur." diye konuştu.Programın ardından Valimiz Salih Ayhan öğrencilerle birlikte Sivasspor maçının heyecanına türbinden ortak oldu.Proje kapsamında Sivas'ta oynanacak her maçta kente gelecek 100'ü aşkın çocuk tarihi yerleri de gezecek. Valilik ziyareti ve yemek ikramının ardından çocuklar 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor maçını takip edecekler. Bir sezon içinde yaklaşık 2 bin çocuğun projeden faydalanması sağlanacak. - SİVAS