Minik Yürekler Haklarının Bilincinde

Minik yürekler ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme hakkı gibi temel değerleri içeren çocuk hakları konusunda bilinçlendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde hizmete sunduğu Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocukların her türlü hakkını güvence altına alan Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan değerlere değinilen programda her çocuğun öncelikle sağlık, eğitim ve diğer tüm imkânlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulandı. Öğrenciler programda son olarak kartondan hazırlanan ağacın dallarına " 18 yaşına kadar çocuk kalmak her çocuğun hakkıdır", "Barış içinde yaşamak her çocuğun hakkıdır" gibi temel değerlerin yazılı olduğu dövizleri astı.

"Çocuklarımızı önemsiyoruz"

Düzenlenen programın ardından kısa bir açıklamada bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen," Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı önemsiyoruz. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde hizmete sunulan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde çocuklarımızın kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum" ifadelerinde bulundu.