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Minik yürekler harçlıkları ile kampanyaya destek oldu

Iğdır'da iki kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına kumbaralarında biriktirdikleri 180 TL ile destek oldu.

09.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:12
Minik yürekler harçlıkları ile kampanyaya destek oldu
Iğdır 'da iki kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına kumbaralarında biriktirdikleri 180 TL ile destek oldu.

Iğdır Merkez Topçular Mahallesi'nde ikamet eden Nurettin ve Ayten Kola çiftinin çocukları Mustafa ve Muhammet, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları ile kampanyaya destek oldu. Aile, 155 Polis İmdat hattını arayarak Muhammet ve Mustafa'nın kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini belirtti. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kola ailesinin evine gidip çocukların kumbaralarını teslim alarak, 180.35 TL tutarındaki parayı kampanya hesabına yatırdı, dekontu aileye teslim etti.

Ekipler, Muhammet ve Mustafa'yı örnek davranışından dolayı tebrik etti ve yanlarında getirdikleri oyuncakları çocuklara hediye etti. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır, Güncel
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