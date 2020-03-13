"Minik Yürekler Kocaman Gülüşler" diyerek çocukları sevindirdiler
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, "İyilik Haftası" kapsamında, hastanelerde çocukları ziyaret ederek, hediyeler verdi.
13.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:06
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, "İyilik Haftası" kapsamında, hastanelerde çocukları ziyaret ederek, hediyeler verdi.
Vakfın Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında çocukları ziyaret ederek, yaptıkları bez bebekleri hediye etti.
TDV yetkililerinden Semanur Aslaner, vakıf yurtlarında kendi belirledikleri birbirinden özgün konuları hafta boyunca hayata geçirerek iyiliği herkese ulaştırmaya gayret ettiklerini belirtti.
İşlerin en güzelinin bir gönüle dokunmak olduğunu aktaran Aslaner, TDV Kahramanmaraş Kız Yurdu olarak 9-15 Mart İyilik Haftası münasebetiyle "Minik Yürekler Kocaman Gülüşler" diyerek iyilik kervanına katılmak istediklerini söyledi.
Yurtlarda kalan öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru oyuncak bebekleri 3 farklı noktada 3-6 yaş anaokulu, hastanede yatan çocuklar, sığınmacı kampında kalan çocuklar olmak üzere dağıttıklarını ifade eden Aslaner, minik yüreklere dokunarak yüzlerinde tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını ve yeryüzünde iyilik egemen oluncaya dek bu amaçlarından vazgeçmeyeceklerini kaydetti.
Çocuklara hediyelerin verilmesinin ardından iyiliklerin hafta boyu süreceği belirtildi.
Vakfın Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında çocukları ziyaret ederek, yaptıkları bez bebekleri hediye etti.
TDV yetkililerinden Semanur Aslaner, vakıf yurtlarında kendi belirledikleri birbirinden özgün konuları hafta boyunca hayata geçirerek iyiliği herkese ulaştırmaya gayret ettiklerini belirtti.
İşlerin en güzelinin bir gönüle dokunmak olduğunu aktaran Aslaner, TDV Kahramanmaraş Kız Yurdu olarak 9-15 Mart İyilik Haftası münasebetiyle "Minik Yürekler Kocaman Gülüşler" diyerek iyilik kervanına katılmak istediklerini söyledi.
Yurtlarda kalan öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru oyuncak bebekleri 3 farklı noktada 3-6 yaş anaokulu, hastanede yatan çocuklar, sığınmacı kampında kalan çocuklar olmak üzere dağıttıklarını ifade eden Aslaner, minik yüreklere dokunarak yüzlerinde tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını ve yeryüzünde iyilik egemen oluncaya dek bu amaçlarından vazgeçmeyeceklerini kaydetti.
Çocuklara hediyelerin verilmesinin ardından iyiliklerin hafta boyu süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Güncel
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