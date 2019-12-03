Haberler » Güncel » Minik yürekler Kozan'da engelleri aştı - Haber

Minik yürekler Kozan'da engelleri aştı

Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye Beyaz Ay Derneği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Ay ışığım olur musun" projesi kapsamında öğrencilerin topladığı harçlıklarla alınan akülü araçlar engelli vatandaşlara teslim edildi.

03.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:46Minik yürekler Kozan'da engelleri aştı
Adana'nın ilçesinde Türkiye Beyaz Ay Derneği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Ay ışığım olur musun" projesi kapsamında öğrencilerin topladığı harçlıklarla alınan akülü araçlar engelli vatandaşlara teslim edildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Millet Bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Beyaz Ay Derneği Başkanı Ahmet Ünsal ve engelli vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin "Ay ışığım olur musun" projesi kapsamında harçlıklarını bağışladığı engelli vatandaşlar ve öğrenciler için alınan 6 adet akülü tekerlekli sandalyenin teslimi yapıldı. Engellerini sanatla aşan vatandaş ve öğrenciler programda şiir, şarkı ve İstiklal Marşını okuyarak kendilerine destek olan öğrencilere teşekkür etti.

Türkiye Beyaz Ay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünsal yaptığı konuşmada, "Projeye 3 yıldır destek verenlere teşekkür ediyorum. Bu projeler gönülden oluyor. Toplumun bir kısmı duymaz görmez, işitmez engelli grubuna giren kesim oluyor. Bunlar gözle görülen engeller. Bir de şeker, sara, kalp hastalıkları da engelli olarak değerlendirilebiliyor. İlçemizde ortalama 4 bin engelli vatandaşımız var. Amacımız hepsine destek olmak" diye konuştu.

İkinci sınıfa giden 8 yaşındaki Yasin Boz tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yasin, arkadaşları için "İnşallah onlar da bizim gibi engelli olmaz" temennisinde bulundu.

Baba Murat Boz ise, "Bizleri görünce acıyarak bakmasınlar. Bize sevgiyle baksınlar. Nasıl oldu diye değil. Sevgiyle baksınlar ya da hiç bakmasınlar" diye konuştu. - ADANA

Beyaz Ay Derneği, Kozan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:20 Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Eylül'de azaldı - Haber
15:20 Şanlıurfa'da PKK/KCK şüphelisi iki kişi tutuklandı - Haber
15:20 Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Açıklaması - Haber
15:19 Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı - Haber
15:14 Düzce Üniversitesi öğrencileri Gürcistan'ı ziyaret etti - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den tek cümlelik açıklama: Yaşadığı sağlık problemini bizle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:21:31