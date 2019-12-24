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Minik yürekler üşümesin diye Nevşehirli kadınlar seferber oldu

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı öncülüğünde başlatılan kampanya ile birlikte, Nevşehirli kadınlar ihtiyaç sahibi öğrenciler için yüzlerce atkı ve bere ördü.

24.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:25 Minik yürekler üşümesin diye Nevşehirli kadınlar seferber oldu

'deki çeşitli okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocukların soğuk kış günlerinde üşümemesi için, Melek Arı'nın öncülüğünde Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 'Gönülleri Örmek İçin Şişini Kap Gel' projesi başlatıldı. Melek Arı'nın sosyal medyadan çağrısı ile birlikte geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde toplanan onlarca gönüllü kadın, burada öğrenciler için farklı renk ve desenlerde atkı ve bere ördü. Gönüllü kadınların ördükleri atkı ve bere sayısı kısa sürede 300'e ulaştı.

Kampanyaya katılarak ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örmek isteyen kadınlar ördükleri atkı ve bereleri Paşa Konağı içerisinde bulunan Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne 27 Aralık 2019 Cuma gününe kadar teslim edebilecek.

Burada toplanacak olan çeşitli renk ve desendeki yüzlerce atkı ve bere, Melek Arı'nın yapacağı ziyaretlerde il merkezindeki çeşitli okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.


Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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