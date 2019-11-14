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Minik yüreklerden ihtiyaç sahiplerine destek

Samsun Bafra Mehmet Ulusar Anaokulu öğrencileri Bafra Umut Derneğine giysi ve ayakkabı desteğinde bulundu.

14.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:25Minik yüreklerden ihtiyaç sahiplerine destek
Mehmet Ulusar Anaokulu öğrencileri Bafra Umut Derneğine giysi ve ayakkabı desteğinde bulundu.

Bafra Umut Derneğini öğretmenleri ile birlikte gelen minik öğrenciler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yanlarında getirdikleri giysi ve ayakkabıları dernek başkanı Hülya Yangın Ertekin'e teslim ettiler. Ertekin, "Minik öğrencilerimizin bu duyarlı davranışları takdire şayan bir hareket. Yardımlaşma ve paylaşma duygularını çocuklarımıza küçükken aşılamalıyız. Minik öğrencilerimizin minik yürekleriyle yapmış oldukları desteğe kocaman teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Hülya Yangın Ertekin, Samsun, Bafra, Güncel

Kaynak: İHA

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