Minik Yüreklerden Kocaman Adımlar

11 Aralık 2018 Salı 10:33



11 Aralık 2018 Salı 10:33

Gazi Emet ilkokulu Sağlık,Temizlik ve Beslenme kulübü öğretmen ve öğrencileri Toplum Hizmeti çalışması kapsamında Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde yatmakta olan yaşlı hastaları ziyaret ettiler.Kulüp öğretmeni Ebru Işık, yaptığı açıklamada, " Dinimizce hasta ziyaretinin Pegamberimizin sünneti olması,hasta ziyaretinin önemi ve hasta ziyaretinde nelere dikkat edilmeli gibi konularda çocuklara anlatmak için bu etkinliği yaptık. Çocuklarımız, çiçekler ile sürpriz yaparak hasta ve hasta yakınlarına duygulu anlar yaşattılar" dedi.Hastane Başhekimi, Doktor ve hemşireler, ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getirerek bu tür etkinliklerin sık sık olması temennisinde bulundular. Okul müdürü İsmail Tavacı ve kulüp öğretmeni Ebru Işık'a teşekkür ettiler.(YD-EFE) - KÜTAHYA