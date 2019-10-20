Haberler » Güncel » Minik yüreklerden Mehmetçiğe asker selamı

Minik yüreklerden Mehmetçiğe asker selamı

İliç'te Anaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek için Askerlik Şubesi Başkanlığını ziyaret ettiler.

20.10.2019 08:32Minik yüreklerden Mehmetçiğe asker selamı
İliç'te Anaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek için Askerlik Şubesi Başkanlığını ziyaret ettiler.

Erzincan'ın İliç ilçesinde anaokulu öğrencileri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Askerlik Şubesi Başkanlığına ziyarette bulundular. Ziyaret sonrasında Başkanlık girişinde asker selamı veren minik öğrenciler şubede görev yapan askerler ve protokol mensupları ile hatıra fotoğrafı çekildiler.

Ziyarette Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleri ve öğretmenler de yer aldı. - ERZİNCAN

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, İliç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:36 DHA YURT BÜLTENİ-2
09:27 Ceylanpınar'a atılan havanla şehit olan Mazlum'un hayali doktor olup annesini iyileştirmekti
09:32 Beyoğlu'ndaki kemerli kavga kamerada
09:26 (ÖZEL) Ayakları ve gagası bağlanan martıyı belediye işçileri kurtardı
09:25 Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar
09:30 Sonbaharın eşsiz manzarası
09:30 84 yaşında yürüyerek dağları aşıyor
20.10.2019 09:38:45