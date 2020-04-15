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Minik Yusuf Can, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Elazığ'ın Güneyçir köyünde oturan 5 yaşındaki Yusuf Can Taşkın, kumbarasında biriktirdiği 10 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

15.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:32
Minik Yusuf Can, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Elazığ 'ın Güneyçir köyünde oturan 5 yaşındaki Yusuf Can Taşkın, kumbarasında biriktirdiği 10 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyayı duyan Taşkın, köylerinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanına gitti.
Taşkın, "Devletime bağış yapacağım." diyerek, elindeki 10 lirayı ekiplere teslim etti.
Çocuğun verdiği paranın, kampanya hesabına yatırılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Can, Elazığ, Güncel
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