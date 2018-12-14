Minik Yüzücüler Trabzon'da Yarışıyor

14 Aralık 2018 Cuma 17:48



14 Aralık 2018 Cuma 17:48

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yürütülen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesinin finalleri Trabzon'da başladı.Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesinin finallerinin açılışı törenle yapıldı.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Ulusal Gelişim Projesi kapsamında seçilen gençlerin uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edeceğini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.Organizasyonun rekabet ve kardeşlik duyguları içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Ustaoğlu, "Bu organizasyonun güzel bir şekilde sonuçlanıp buradaki gençlerimiz ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edeceklerini, bayrağımızı gururla ve onurla taşıyacaklarına inanıyorum. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Açılışa, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de katıldı.