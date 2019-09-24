Haberler » Güncel » Haber

Minik zehra, kazada 'şaşkın'ın da yaralandığını sandı

BOLU'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

24.09.2019 13:25Minik zehra, kazada 'şaşkın'ın da yaralandığını sandı
BOLU'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Araçta bulunan Zehra Ayana (2), muhabbet kuşu 'Şaşkın'ın da kazada yaralandığını sanarak endişelenirken, yakınları küçük kızı kuşun iyi olduğunu belirterek, rahatlattı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yeter Öztürk yönetimindeki 14 KL 203 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Sadullah Çalışkan yönetimindeki 14 GJ 912 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Yeter Öztürk hafif yaralandı. Yeter Öztürk, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Yeter Öztürk'ün aracında bulunan bakıcılığını yaptığı 2 yaşındaki Zehra Ayana, kazadan yara almadan kurtuldu. Küçük kız, kafeste bulunan 'Şaşkın' isimli muhabbet kuşunun da kazada yaralandığını sanarak, endişelendi. Zehra'nın olay yerine gelen yakınları küçük kızı, kuşun iyi olduğunu söyleyerek rahatlattı.



D-100 Karayolu, Yeter Öztürk, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:31 Altınordu'da yol güvenliği için ağaçlar budanıyor
14:31 Osmangazi'de okul kantinlerine sıkı denetim
14:31 Diktatör Franco'nun kalıntıları taşınacak
14:31 Hünnap meyve verdi, ilk ürün Manisa'ya geldi
14:31 Avcılar'da deprem anında yaşanan panik kamerada
14:30 Tehlikeli bulaşıcı hastalığa dikkat !
14:30 Johnson'ın parlamentoyu tatil kararının hukuka aykırı bulunması