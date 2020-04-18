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Minik Zeynep'e sürpriz doğum günü kutlaması

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 5 yaşındaki Zeynep Budulgan'ın doğum gününü kutladı.

18.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:45
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 5 yaşındaki Zeynep Budulgan'ın doğum gününü kutladı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Kayapınar Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda vatandaşlara, ekmek ve kuru gıda ulaştıran ekipler, doğum günü olduğunu öğrendikleri 5 yaşına giren Zeynep Budulgan'a sürpriz yaptı.
Ekip, pasta alarak Budulgan ailesinin evine gitti.
Karşısında ellerindeki pastayla doğum gününü kutlayan ekibi gören ve şaşıran minik Zeynep, pastanın üzerindeki mumu üfledi.
Babaanne Zeynep Budulgan AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir sürprizden haberlerinin olmadığını, ellerinde pasta ile gelen ekibi görünce çok şaşırdıklarını söyledi.
"Çok güzel, çok memnun olduk. Pasta alacaktık ancak her yer kapalı olduğu için annesi evde yapacaktı. Çok şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk. Torunum 5 yaşına girdi. Bu, bizim için güzel bir anı oldu." diyen Budulgan ekibe teşekkür etti.
Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, Vefa Sosyal Destek grubu olarak, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan vatandaşların ihbar hatlarına gelen taleplerinin tamamını karşıladıklarını söyledi.
Vefa Sosyal Destek Grubu'na geçen hafta gelen 960 talebin karşılandığını belirten Kayhan, "Vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasına göre yapıyoruz. İlçedeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz."dedi.
Amaçlarının bu süreçte kendilerine ulaşan herkesin ihtiyacını gidermek olduğunu dile getiren Kayhan, şunları kaydetti:
"Evden çıkamadığı için doğum gününü kutlayamayan bir çocuğumuzun yüzünü güldürüyoruz. Bazen kitap ihtiyaçları oluyor, onları karşılıyoruz. Çocuklarımıza sürpriz yaptığımızı gören aileler kendi çocuklarına da aynı sürprizi istiyorlar. Bir çocuğun yüzünü güldürebilmek için aldığımız bütün çağırıları, eksiksiz olarak yerine getiyoruz. Kayapınar'da evlerinden çıkamayanlar, doğum günü heyecanı yaşayamayacak çocukların aileleri, bize ulaşsınlar. Bu zor süreçte bu tarz sosyal çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun için vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz." Minik Zeynep’e sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Kayapınar, Güncel
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