Minik Zeynep, Her Sabah Atatürk Büstünü Öpüp Sınıfa Giriyormuş

ÇORUM'da, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Alkaç'ın (6) sınıfına girmeden önce Atatürk büstünü öptüğünü gören idareciler, küçük kızı tebrik etti. Zeynep'in bunu her sabah tekrarladığını öğrenen idareciler, güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyince duygulandı. Görüntülerde küçük kızın, her sabah okul bahçesindeki Atatürk büstünü öpüp, el salladıktan sonra sınıfına gittiği anlar yer alıyor.Çorum'daki İsmail Kakaç İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Alkaç'ın, babaannesiyle geldiği okulun bahçesinde, sınıfa girmeden Atatürk büstünü öptüğünü ve el salladığını gören idareciler, küçük kızı tebrik etti. Zeynep'in her sabah büstü öpüp, el salladıktan sonra sınıfa girdiğini öğrenen idareciler, güvenlik kameralarının kayıtlarına baktı. İdarecilerin izlerken duygulandığı görüntülerde; küçük kızın, her sabah okul bahçesindeki Atatürk büstünü öpüp, el salladıktan sonra sınıfına gittiği anlar yer alıyor. Görüntülerde Zeynep'in, Atatürk büstüne koşarak, önce öptüğü sonra da el sallayıp, sınıfına doğru gittiği görülüyor. Okul idarecileri, küçük kıza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgisi ve saygısı dolayısıyla Atatürk konulu kitaplar hediye etti.'ATATÜRK'Ü ÇOK SEVİYORUM'Aldığı hediyelerle çok mutlu olduğunu dile getiren Zeynep Alkaç, "Atatürk bize bayrağımızı, cumhuriyetimizi ve bayramlarımızı bıraktı. Onu çok seviyorum" diye konuştu.Zeynep'in annesi Şirin Alkaç ise "Okula başladığı ilk günden itibaren kızım, derse girmeden önce Atatürk'e gidip, onu öptükten sonra derse giriyor. Atatürk sevgisiyle büyüdü. Bize hep 'Anne ben Atatürk'ü çok seviyorum, o bizi düşmanlardan kurtardı' diye anlatıyor" dedi.İsmail Kakaç İlkokulu'nun müdürü Ender Özcan Özçakır da Zeynep'in kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Biz okul yönetimi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük değeri, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sevgisi taşıyan öğrenciler yetiştirme gayreti içindeyiz. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile Çorum'da sadece eğitim kalitesini değil, akademiler değil; sosyal, kültürel, sportif ve değerler içinde dünyaya rekabet eden minik yürekler yetiştiriyoruz. Bu minik yüreklerden birisi de kızımız Zeynep" diye konuştu.- Çorum