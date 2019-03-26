Minikler ailelerini şikayet etti, ortaya renkli görüntüler çıktı
SAKARYA - Sakarya
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü
ekiplerince okullarda verilen trafik eğitimlerinde miniklerin ailelerini polislere şikayet etmesi güldürdü. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinesinde okullarda verilen Trafik eğitimleri devam ediyor. Eğitimler kapsamında trafik polisleri Serdivan
ilçesinde bulunan Vilayetler Birliği Anaokulunda miniklere eğitim verdi. Eğitim esnasında miniklerin Trafik Polisi ile dialogları güldürdü.Minikler Polis amcalarına anne babalarını şikayet ettiler.
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Kaynak: İHA