26 Mart 2019, 14:03
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Minikler Ailelerini Şikayet Etti, Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı

Minikler ailelerini şikayet etti, ortaya renkli görüntüler çıktıSAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda verilen trafik eğitimlerinde miniklerin ailelerini polislere şikayet etmesi güldürdü.

Minikler ailelerini şikayet etti, ortaya renkli görüntüler çıktı

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda verilen trafik eğitimlerinde miniklerin ailelerini polislere şikayet etmesi güldürdü.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarda verilen Trafik eğitimleri devam ediyor. Eğitimler kapsamında trafik polisleri Serdivan ilçesinde bulunan Vilayetler Birliği Anaokulunda miniklere eğitim verdi. Eğitim esnasında miniklerin Trafik Polisi ile dialogları güldürdü.
Minikler Polis amcalarına anne babalarını şikayet ettiler. Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Yerel
Kaynak: İHA