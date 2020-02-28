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Minikler anneleri ile pasta yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde öğrenciler anneleri ile birlikte okulda pasta yaptı.

28.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:38Minikler anneleri ile pasta yaptı
DÜZCE (İHA) – 'nin ilçesinde öğrenciler anneleri ile birlikte okulda pasta yaptı.

Çocuğun gelişimi, öğrenmesi, okuldaki ve hayattaki başarışı için vazgeçilmez bir güç olan aile katılımı için Gümüşova 75. yıl ilkokulunda proje başlatıldı. Proje kapsamında her aile minik öğrencilerin bir annesi okula gelerek öğrencilerle birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Aile katılımı projesi kapsamında bu hafta okula gelen anneler öğrencilerle birlikte lezzetli minik top tatlısı yaptılar. - DÜZCE

Gümüşova, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

28.02.2020 10:45:27