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Minikler Ata'sını unutmadı

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Ata'yı andılar.

11.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:38Minikler Ata'sını unutmadı
'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anaokulu öğrencileri, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Ata'yı andılar.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan okulun gösteri salonunda düzenlenen etkinlikte Okul Müdürü Sevgi Uğurlu, öğretmenler ve anaokulu öğrencileri katıldı. Bilginler Sınıfı'nın minik öğrencileri şarkılar ve koreografi gösterileri sonrası oluşturulan Atatürk köşesine çiçekler bıraktılar. Ardından Atatürk'le ilgili şiirler okuyana minikler dinleyenleri mest etti. - BİLECİK

Mustafa Kemal Atatürk, Bahçelievler, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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