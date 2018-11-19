Minikler Atatürk Sevgilerini Mozaiğe İşledi

Hatay
'ın Defne
ilçesinde anaokulu öğrencileri Atatürk
sevgilerini 30 metrekare büyüklüğündeki mozaik tablosuna işledi. Vilayetler Hizmet Birliği
Anaokulu'nda öğrenim gören 450 öğrenci velilerinin de yardımıyla üzerinde Türk bayrağı, Atatürk'ün imzası ve Atatürk'ün portrelerinin bulunduğu mozaik tablo hazırladılar.
Okul müdürü Şevki Fakıoğlu, yaptığı açıklamada öğrencilerinin içlerindeki Atatürk sevgisini mozaikler şehri Hatay'da mozaik üstünde işleyerek gösterdiğini belirtti.
Atatürk'ü anma kapsamında böyle bir etkinliği düzenlediklerini ifade eden Fakıoğlu, şöyle devam etti:
"Küçük bir taş kocaman bir yürek ve Atatürk sloganıyla öğrencilerimiz velileriyle birlikte 5 metre eninde ve 6 metre uzunluğunda mozaik üzerine yapılmış Atatürk tablosu çalışması yaptı. Çalışma 20 öğretmen, 2 idareci ve 5 personelin de desteğiyle yaklaşık bir haftalık altyapı hazırlığının ardından yaklaşık 2 saat yapıldı. Ortaya çıkan eserden dolayı öğrenci ve velilerimiz çok mutlu oldu."
Vilayetler Hizmet Birliği,Defne,Hatay,Mustafa Kemal Atatürk
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:22