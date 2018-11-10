Tokat
'ın Zile
ilçesindeki bir kreş Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün, ebediyete intikalinin 80. yılında anma töreni düzenledi.
İlçede bulunan bir kreşin görevlileri, genişliği ve yüksekliği 2,5 metre olan ahşaptan Anıtkabir
'in maketi ile Atatürk evi yaptırdı.
Yaşları 3 ila 6 arasındaki çocuklar, Atatürk baskılı siyah tişörtler giydi. Saatler
09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla çocuklar ve öğretmenleri, saygı duruşunda bulundu.
Çocuklar, Anıtkabir maketine çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulundu ve Atatürk evine gül bıraktı.
Kreşte görevli öğretmenlerden Dilara Çap, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları Atatürk sevgisiyle büyütebilmek için ahşaptan Anıtkabir maketi yaptıklarını söyledi.
Atatürk'ü rahmetle andıklarını dile getiren Çap, "Çocuklarımızda o sevgiyi görmek bizleri de duygulandırdı. Etkinliğimizde ağlayan çocuklarımız oldu. Tüm çalışmaları, onlara bu duyguyu derinden işleyebilmek için çocuklarımızla birlikte yaptık." dedi.
Kreşin kurucusu Zeynep Balahur da etkinliği, Atatürk sevgisini çocuklara aktarabilmek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:25