09.07.2019 17:12
Haberler» Yaşam» Haber

Minikler bahçedeki mahsulleri topladı

Minikler bahçedeki mahsulleri topladı

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi (Oyunpazarı) öğrencileri, Gönülbağı Hobi Bahçesi'ni gezdi.

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi (Oyunpazarı) öğrencileri, Gönülbağı Hobi Bahçesi'ni gezdi.

Yaşları 3 ile 4 arasındaki öğrencilerin katıldığı etkinlikte, minikler toprakla buluştu. Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Gönülbağı Hobi Bahçesini gezen Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, bahçedeki mahsulleri topladı. Gerçekleştirilen gezi sayesinde doğal olarak yetişen ürünleri gözlemleyen çocuklar, dallarında yeni oluşan ürünleri sulamayı da ihmal etmediler.

Etkinlikte minik öğrenciler tarım faaliyetlerini yakından inceleyerek, sebzeleri tanıma imkanı buldu. Minikler Hobi Bahçesi'nde gün boyu keyifli zaman geçirdi. Gün boyu gönüllerince eğlenen çocuklar aynı zamanda da öğrenmeye ve keşfetmeye devam etti. Meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini öğrendi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Odunpazarı Belediyesi, Yaşam

Son Dakika Haberleri
18:09   Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven'i ziyaret etti
18:07   Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için Amman'da
17:49   Doğada diyabet okulu başladı
17:31   Canpolat ilçede devam eden çalışmaları denetledi
17:30   Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kurban bayramı için hazırlıkları tamamladı
17:19   Dünya Şampiyonasına katılacak
17:12   Minikler bahçedeki mahsulleri topladı