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Minikler balık çeşitlerini balıkçılardan öğrendi

Samsun'da minik öğrenciler balık çeşitlerini balıkçılardan öğrendi.

21.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:32 Minikler balık çeşitlerini balıkçılardan öğrendi
'da minik öğrenciler balık çeşitlerini balıkçılardan öğrendi.

Samsun'da bir anaokulu tarafından Tabiat Yaşa(t) adlı proje kapsamında miniklere balık çeşitlerini balıkçılık mesleğini anlatmak için balıkçılar barınağına ziyaret düzenlendi. Ziyarette minikler balık çeşitlerini öğrenmelerinin yanı sıra kaptan ve gemicilik mesleğini tanıdılar. Balıkların nasıl avlandığını ve yüzey balığı olan hamsinin besin değerini de öğrendiler. Öğrencilere hamsileri limana getiren gemilerin nasıl aktarıldığı ve hamsi aktarım makinesi ve tekneler gösterildi. Dip balığı ve yüzey balığının farklarını öğrendiler. Yasak avlanma ile ilgilenen sahil güvenlikçileri de görevlerine uğurladılar.

Su ürünleri Birlik Başkanı Atıf Malkoç ve Kooperatifler Birlik Müdürü Mehmet Yıldız, balıkçılık mesleğini anlattı. Çocukların böyle bir etkinlikle ortamlarında olmalarından memnuniyetlerini dile getiren Atıf Malkoç, balıkçılık mesleği için bu etkinliği takdir ettiğini söyledi. Deniz güvenliğini ve yangından sorumlu Gemi Kaptanı Tevfik Demirdağ ise gemi içi gezisi ile öğrencilere geminin nasıl çalıştığını anlattı. Makini Mühendisi İbrahim Zaralıoğlu miniklere yapılan anlatıda atık petrollerin denizleri kirletmeme sistemi ve denizin temiz olmasına vurgu yapıldı.

Öğrenciler ayrıca hamsiyi öğlen menüsü yaparak bir balık restoranda ve kapalı alanlarda nasıl davranmaları konusunda ilgili görgü kurallarını öğrendiler. Hamsi yemeği ve horon eşliğinde deniz kokusunu içine çeken çocuklar yapılan etkinlikten çok memnun kaldı. - SAMSUN

Balıkçılık, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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