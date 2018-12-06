Minikler, Bilim Merkezini Gezdi

06 Aralık 2018 Perşembe 16:38



06 Aralık 2018 Perşembe 16:38

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da kreş öğrencileri, bilim merkezini gezerek neşeli vakit geçirdi.Fırat Üniversitesi (FÜ) Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri Bilim Merkezini ziyaret etti. Öğrenciler, bilim merkezideki icatlarla bilimle ilgili bir çok konuyu görme şansı buldu. Meraklı gözlerle merkezi inceleyen öğrenciler, keyifli dakikalar geçirdi.Merkezde öğretmen olarak çalıştığını ifade eden Eren Yalçın, " Öğrencilerle beraber bilim merkezimizi gezdik. Bilim müzemiz, gezegen evimiz, deney odamızda neşeli bir şekilde vakit geçirdik. Bütün okullarımızı davet ediyorum. Bilim merkezimiz hafta içi ve Cumartesi günleri açık. İsteyen okullar randevu alarak gelebilirler"dedi.Bugün ziyarete gelen çocukların bilimsel çalışmaları gördüğünü de ifade eden Yalçın," Bilimsel Hazal Çelebi gibi bilim adamlarını öğrenme şansları oldu. Yeni bilim müzesini gezdiler"ifadelerini kullandı.Fırat Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak Elazığ Bilim Merkezini ziyarete geldiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Burcu Gezer, "Hem derslerde öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla hem de bilgilerine bilgi katman amacıyla buradayız. Minikler hem eğlendiler hem de öğrendiler" diye konuştu. - ELAZIĞ