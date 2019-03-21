Minikler Deney Etkinliği Yaptı

8- 14 Mart
Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle Korucular Anaokulunun öğrencileri Deney Etkinliği düzenledi.
Okulun bahçesinde gerçekleştirilen ve "Geleceğin bilim adamlarını yetiştiriyoruz" sloganıyla bu Deney Etkinliğinin 7.'si düzenlendi. Deney etkinliklerinde ayrıca velilerin çocuklar ile birlikte yaptığı materyallerin sergisi açıldı.
Milli Eğitim Şube Müdürleri Ömer Faruk Güneş ve Ramazan Sertpolat, Okul Müdürü
Ayşe Sevinç'ten etkinlikle ilgili bilgi aldı. - ADIYAMAN
14 Mart, Güncel
Kaynak: İHA