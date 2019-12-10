Haberler » Güncel » Minikler, dilek diledi gökyüzüne balon bıraktı - Haber

Minikler, dilek diledi gökyüzüne balon bıraktı

Tunceli'de ilkokul 1'inci sınıf öğrecnileri, dilek dileyip gökyüzüne balon bıraktı.

10.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:00Minikler, dilek diledi gökyüzüne balon bıraktı
'de ilkokul 1'inci sınıf öğrecnileri, dilek dileyip gökyüzüne balon bıraktı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Latif Büyükdağ İlkokulu'nda öğretmenlerinin koordinesinde 1. sınıf öğrencileri etkinlik yaptı. Öğrenciler etkinlik kapsamında kalp şekli oluşturarak dilek tuttu. Dilek tutan öğrenciler daha iyi bir dünya içinde ellerine aldıkları balonları gökyüzüne bıraktı.

Öğrencileriyle İnsan Hakları Gününü kutladıklarını belirten öğretmenlerden Nilgün Özçelik Güler, "Bugüne dair dileklerimizi söyledik ve balonlarımızı gökyüzüne uçurduk. Çocuklarda umarım güzel bir dünyada yaşarlar"dedi.

Dilek dilediklerini belirten öğrenciler ise, daha sonra ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktıklarını aktardı. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:22 FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Kemal Gökçe'ye 12 yıl hapis cezası verildi - Haber
18:22 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: "Reçak, Sırbistan'ın Kosova'da işlediği katliamların doruk noktası" - Haber
18:22 Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde huzur hakları Mehmetçiğe bağışlandı - Haber
18:21 Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri için mevlit okundu - Haber
18:21 Bakırköy'de "Belarus Dostuk Parkı" açıldı - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:55 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi - Haber
10.12.2019 18:28:27