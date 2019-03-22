Minikler Diorama Sergi ile Çanakkale Zaferi'ni Yaşattı

Kırşehir
'deki bir anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler, velileri ve öğretmenlerinin de katkısıyla Çanakkale Zaferi
'ni "diorama sergi" ile canlandırdı. Merkez Vilayetler Hizmet Birliği
Anaokulu öğrencileri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü anma programları kapsamında farklı bir etkinlik için öğretmenleriyle hazırlık yaptı.
Velilerin de dahil edildiği etkinlik kapsamında Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı yerler, siperler ve kahramanların verdiği mücadeleyi üç boyutlu minyatür eserlerle anlatan bir sergi hazırlanmasına karar verildi.
Günlerce süren çalışma sonunda Seyit Onbaşı'dan Çanakkale'de anıtı dikilen Kırşehirli kahraman Mehmet Çavuş
'a kadar zaferde emeği geçen askerlerin mücadeleleri, savaşın yaşandığı cepheler, Nusret Gemisi, Çanakkale abideleri, savaşta kullanılan toplar, silahlar, daha sonra yapılan şehitlikler birebir olarak yapıldı. Minyatür eserlerin hazırlanmasında küçük plastik oyuncaklardan atık malzemelere, tuvalet kağıdı rulosundan folyo, karton ve köpüklere kadar çok farklı malzemeler kullanıldı.
Hazırlanan diorama sergi, okulun salonunda veliler ve vatandaşların beğenisine sunuldu. Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz
ve farklı okulların öğretmenleri de sergiyi gezerek inceme yaptı.
Dorama sergisini gezenlere savaş sırasındaki yemek menüsü olan yağlı buğday çorbası, şekersiz üzüm hoşafı ve kuru ekmek ikramı yapıldı.
Sergi ile ilgili bilgi veren okul müdürü Gülsen Güvenç, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde öğrenci veli ve öğretmen iş birliğinde "Anı Yaşa Çanakkale" isimli diorama sergi hazırladıklarını, hem kendileri yaşayıp hem de görenlere yaşattıklarını söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün de destek verdiğini anlatan Güvenç, amaçlarının Çanakkale'yi unutmamak ve gelecek nesillere unutturmamak olduğunu dile getirdi.
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Kaynak: AA