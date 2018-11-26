Minikler Diş Sağlığını Hayat'ta Öğrendi

Hayat Hastanesi yöneticileri ve doktorları tarafından karşılanan Kavram Koleji anaokulu öğrencilerine hastane ve diş ünitesi gezdirildi. Miniklere Diş Hekimi Semra Güler Beşer tarafından, ağız ve diş sağlığı taraması yapılarak, diş fırçalama tekniği ve fırçalama alışkanlığının kazandırılması yönünde uygulamalı eğitim verildi.

"Küçükken diş sağlığına dikkat etmek, ciddi sağlık problemlerini önlüyor"

Miniklere vücut sağlığının ağız ve diş sağlığını korumaktan geçtiğini anlatan Diş Hekimi Beşer, diş sağlığını korumak için şekerli yiyeceklerden uzak durulmasını ve günde 3 defa dişleri fırçalamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kavram Koleji öğrencilerinin ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Diş Hekimi Semra Güler Beşer, "Küçük yaşta ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesinin ileriki yaşlarda karşılaşılabilecek ciddi sağlık problemlerinin önüne geçiyor. Biz de küçük konuklarımıza bu hassasiyetin önemine dikkat çekerek, önemli bilgiler verdik ve ziyaret vesilesiyle hepsinin dişlerini kontrol ettik. Öğrencilere tedavi yapılan ortamları gezdirerek, ağız ve diş sağlığı bakımını maket üzerinden anlattık" dedi.