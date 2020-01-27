Minikler, Ege Çocuk Üniversitesinde eğlenerek öğrendiler

Ege Üniversitesi Çocuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) tarafından düzenlenen "EGEÇEM 2020- Kış Okulu Programı"kapsamında çeşitli eğitimler alan çocuklar sertifikalarını aldı. Miniklere ve eğitmenlere sertifikalarını veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Çocuklarımızı bilime, sanata ve spora özendirmenin yolu, erken yaşta onları akademi ile buluşturmaktan geçiyor. Üniversitemizin Çocuk Üniversitesi de bu anlamda İzmir'de önemli görev üstleniyor. EGEÇEM bu misyonumuz doğrultusunda eğitimlerine devam ediyor. "Ege Çocuk Üniversitesinde Eğlenerek Öğreniyoruz -2" projemiz kapsamında EGEÇEM ev sahipliğinde düzenlediğimiz Kış Okulu eğitimlerimizi başarı ile tamamlayan miniklerimizi kutluyorum" dedi. Eğitime katılan çocukların aileleri ise Ege Üniversitesinin imkânlarını çocuklarla buluşturmasından çok memnun kaldıklarını ifade ederek, çocuklarının şimdiden üniversiteyi, bilimi, sanatı ve sporu tanıdıklarını, üniversite bilinci kazandıklarını,aldıkları birbirinden farklı eğitimlerle sömestr tatilini faydalı geçirdiklerini ifade ettiler.

Ege Üniversitesi Çocuk Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen"EGEÇEM 2020- Kış Okulu"eğitim programını tamamlayan öğrencilere sertifikaları Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından verildi. Ege Üniversitesi Eski Senato Salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan ile Prof. Dr. Kutsal Turhan,EGEÇEM Müdürü Doç. Dr. Pınar Çavaş, eğitmenler,Bornova-Çamdibi Ferit Bahriye Ergil Ortaokulu öğrencileri ve aileleri katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversitemizin bilimsel insan kaynağı gücünü ve son teknolojik donanıma sahip altyapımızı toplumun ihtiyaç duyduğu alanlar doğrultusunda bir araya getiriyoruz. Ayrıca toplumun değişik kesimleri ile işbirliğimizi sürdürüyoruz. Toplumla üniversitemiz arasındaki bağı güçlendirmek ve Ege Üniversitesinin sahip olduğu bilimsel, sanatsal ve sportif imkânları toplumun en güçlü aktörleri olan çocuklarla paylaşmak üzere düzenlediğimiz Ege Üniversitesi Kış Okulunda eğitimlerini tamamlayan çocuklarımıza ve eğitmenlerine sertifikalarını vermek üzere bir aradayız. Eğitimlerimizle minik öğrencilerimiz hem üniversitemizi tanıdılar hem kültür,sanat merkezlerimizi ve müzelerimizi gezdiler hem de uzman eğitimcilerimiz tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldılar.Çocuklarımızın bilim, teknoloji ve sanat alanlarında farkındalıklarının gelişmesivetatil dönemlerinde zamanlarını verimli kullanmaları amacıyla yaptığımız eğitimlerin hedefine ulaşması bizleri ziyadesiyle mutlu etti.Bu sene ayrıca 'Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor' sosyal sorumluluk projesi ile dezavantajlı çocukların da eğitim programlarına dâhil edilmesi, eğitimlerimizi daha anlamlı hale getirdi.Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlediğimiz Kış Okulu eğitimlerimizi başarı ile tamamlayan miniklerimizi kutluyorum. Merkez Müdürümüze,eğitmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

EGEÇEM Merkez Müdürü ve EÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Pınar Çavaş, "Çocukların bilimi, sanatı, sporu sevmelerini, keşfetmelerini, bilimsel konuları çözümleyebilecek etkinlikler yapmalarını sağlamak ve Ege Üniversitesinin sahip olduğu imkânları onlarla buluşturmak amacıyla Kış Okulu programımızı düzenledik. İzmir'in çeşitli okullarından 7 – 18 yaş aralığındaki çocuklara 13 farklı alanda eğitim verildi.Bu eğitimlerimiz sonucunda çocuklarımızın bilim, teknoloji ve sanat alanlarında farkındalıklarını geliştirdiklerini gözlemledik. Eğitime katılan miniklere Egeli akademisyenler tarafından Yaratıcı Drama, Lego Boost ile Robotumu Tasarlıyorum, STEM Uygulamaları, Astronomi Etkinliği, Stop-Motion Animasyon Film Atölyesi, Bitkilerden DNA İzolasyonu, Bilgisayarda Çizim Oyunu Oynuyorum gibi eğitimler verildi. Bunun yanı sıra Tabiat Tarihi Müzesi, Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi ve Botanik Bahçesi'ne gezileri gerçekleştirildi" dedi.

Dezavantajlı çocuklar da eğitime katıldı

Sosyal sorumluluk projeleri konusuna son derece önem veren bir merkez olduklarını ifade eden Doç. Dr. Pınar Çavaş,"EGEÇEM olarak 'Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor' sosyal sorumluluk projesi ile dezavantajlı çocukları da eğitim programlarına dâhil ettik. Sosyal sorumluluk projelerine önem veren merkezimiz, bu proje ile Ege Üniversitesi'nin sahip olduğu bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif olanaklar çerçevesinde özellikle sosyo-ekonomik seviyesi düşük ailelerden gelen ortaokul öğrencilerinin ilgisini çekecek ve onların bu alandaki bilgi, beceri ve deneyimlerine katkıda bulunacak etkinliklere katılımlarını sağlamayı amaçlıyor.Projeye, üniversitemizden Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi ile Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tabiat Tarih Müzesi ve Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi öğretim elemanları katkı sundu. Kış Okuluna Bornova-Çamdibi Ferit Bahriye Ergil Ortaokulu'ndan 9-14 yaş arası 21 öğrenci ücretsiz olarak katıldı" dedi.