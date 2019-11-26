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Minikler eğlence dolu bir tatil için 10 Burda'daydı

Balıkesir'in yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerini ara tatil boyunca birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle ağırladı.

26.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:56Minikler eğlence dolu bir tatil için 10 Burda'daydı
'in yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerini ara tatil boyunca birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle ağırladı. Düzenlediği etkinliklerle Balıkesirlilerin sosyal hayatına renk katan 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil yaşattı.

Ara tatilde birbirinden keyifli etkinlikler için 10 Burda'da buluşan minikler, 16-17 Kasım tarihlerinde 10 Burda Çocuk Kulübü kapsamında atölye çalışmalarına katılırken, 18-21 Kasım tarihleri arasında 10 Burda Çocuk Tiyatrosu oyunlarını Sahne 10'da izlediler. 22-24 Kasım tarihleri arasında ise minik ziyaretçiler, TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden Kukuli ve arkadaşları etkinliğinde, çizgi filmin maskotları ile birlikte şarkılar söyleyip dans ettiler.

Balıkesir ve bölge halkını ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM'de okulların ilk ara tatilinde düzenlenen birbirinden eğlenceli ücretsiz etkinlikler, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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