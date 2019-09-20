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Minikler ellerden anaokulunda aşure ikramı

Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu'nun minik öğrencileri öğretmenlerinin de yardımıyla aşure dağıtım etkinliği düzenledi.

20.09.2019 17:15Minikler ellerden anaokulunda aşure ikramı
Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu'nun minik öğrencileri öğretmenlerinin de yardımıyla aşure dağıtım etkinliği düzenledi.

Muharrem Ayı dolayısıyla Karabük Üniversitesi Demir Çelik Anaokulu'nun minik öğrencileri, öğretmenleriyle beraber hazırladıkları aşureleri dağıttı. Anaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinliğine Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un yanı sıra; rektör yardımcıları, bazı fakülte dekanları, daire başkanları, öğrencilerin velileri ve üniversite personeli katıldı.

Etkinlik sırasında minik öğrencilerle bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Rektör Polat, aşure ikramından dolayı anaokulu öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti. - KARABÜK

Muharrem Ayı, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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