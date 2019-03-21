Minikler En İyi Masalı Anlatmak İçin Yarıştı

Kaynak: İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde 55. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi ilkokul 3. ve 4. sınıflar arası "12. Geleneksel Masal Anlatma ve Canlandırma Yarışması" düzenledi.Ünye Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce düzenlenen "12. Geleneksel "Masal anlatma ve Canlandırma Yarışması"na toplam 11 öğrenci katıldı. Minik öğrenciler yarışmada, hayal güçlerini de kullanarak belirledikleri masallara hayat katarken, jüriyi etkilemek için kıyası yarıştı.Yarışma öncesi açıklamada bulunan Ünye Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Kocaoğlu, "Bugün 55. Kütüphaneler Haftası'na girdik. Önümüzdeki hafta boyunca etkinlikler düzenleyeceğiz. Kütüphanemizin imkanları ölçüsünde programlarımızı sadece Kütüphanemiz hizmet katında değil, dışarıda da gerçekleştireceğiz. Biz özellikle Ünye'de kütüphane kurumunun bilinirlik özelliğinin daha yoğun ve daha yüksek olması için uğraşıyoruz. Bu kapsamda tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Bu yıl kütüphanemiz hem okuyucu bazında hem de kitap ödünç verme bazında son yılların rekorlarını egale ederek, büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmış durumda. Bu etkinliğimiz ile, çocuklarımızın kendi becerileriyle bir masalı anlatmasını istiyoruz. İstiyoruz ki bu masalı anlatırken aynı zamanda kendisinin içerisinde var olan yeteneği de ortaya çıkarsın istiyoruz. İnşallah zamanla bu tür etkinliklerimiz daha da çoğalır. Biz çocuklarımızı sadece bir okuyucu olarak değil, onların yüreklerine, akıllarına ve sevgilerinde de talip olarak dokunmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.Geleneksel 12. Masal Anlatma ve Canlandırma Yarışması'na katılan öğrencilerden, İnönü İlkokulu'ndan Beren Nal 97 puanla birinci, Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu'ndan Rabia Baloğlu 95 puanla ikinci, Ünye Merkez İlkokulu'ndan İrem Çam 93 puanla üçüncü, Kaledere İlkokulu'ndan Ayşe Naz Arslan 84 puanda dördüncü, Atatürk İlkokulu'ndan Beyza Hanım Baş 83 puanla beşinci, Anafarta İlkokulu'ndan Yaren Sevindik 76 puanda altıncı, Prof. Necmettin Polvan İlkokulu'ndan Azra Atacık 71 puanla yedinci, Fevzi Çakmak İlkokulu'ndan Rabia Esila Çarkacı 67 puanla sekizinci, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu'ndan Mustafa Eren Tonyalı 60 puanla dokuzuncu, TOKİ Ömer Çam İlkokulu'ndan Asya Can 59 puanla onuncu ve Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu'ndan Zeynep Ecrin Bayoğlu 57 puanla on birinci oldu. - ORDU