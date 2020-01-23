Minikler EÜ'de bitki türlerini tanıdılar

Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) tarafından düzenlenen "EGEÇEM 2020 Kış Okulu" eğitimleri kapsamında Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Bitkilerin Dünyası" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Yasemin Kartal , öğrencilere bitki türlerinden bahsederek Botanik Bahçesi'ni gezdirdi.

Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, Genel Botanik Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Vardar'ın önderliğinde, ilk bahçe şefi Ziraat Teknisyeni Nevzat Ersoy'un teknik katkıları ve Sistematik Botanik Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Necmettin Zeybek'in ortak görüşleri ilebiyoloji bilimine katkıda bulunma temel hedefinin ışığında çağa uygun araştırma ve uygulama metotları geliştirerek, başta ülkemiz bitkisel zenginliği olmak üzere dünya florasına ait örnekleri, koruma ve yaşatma stratejileri geliştirerek, bilim camiası ve halka sunmak amacıyla 1962 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı olarak kuruldu.

Dünyadaki bitki çeşitliliğini tanımak, tanıtmak, araştırma ve öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak amacı ile EÜ Rektörlüğü bünyesinde kurulanBotanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, 48 bin750 metrekare üzerine kurulu, yönetim binası, seralar, gösteri bahçesi, sistematik parseller, arboretum, meyve bahçesi, havuzlar, herbaryum merkezi gibi temel bölümlerden oluşuyor. Seralar, toplam bin 300 metrekare alan üzerine kurularak farklı büyüklüklerde 13 adet seradan oluşuyor. İki adet tropikal, bir adet kaktüs, bir adet soğuk sera ve geri kalan bölümlerde ise süs bitkileri ve araştırma seraları yer alıyor. Bu bölümde ayrıca 250 tropikal kökenli ağaç, çalı ve süs bitkisi taksonu ile 200 kadar kaktüs türü görülüyor.