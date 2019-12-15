Haberler » Spor » Minikler Futbol Turnuvası'nda mahalleler yarışıyor - Spor

Minikler Futbol Turnuvası'nda mahalleler yarışıyor

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın açılışına minikler ve ailelerin ilgisi yoğundu.

15.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:01Minikler Futbol Turnuvası'nda mahalleler yarışıyor
Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Turnuvası'nın açılışına minikler ve ailelerin ilgisi yoğundu.

Adapazarı Belediyesi Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nın açılışı Dağdibi Mahallesi'nde bulunan bir tesisinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Partili Meclis Üyesi Can Dağabakan, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, muhtarlar ve ailelerin katıldığı açılışta miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.

Açılışı değerlendiren Başkan Yardımcısı Çelikel, Adapazarı Belediyesi'nin spora ve sporcuya gereken desteği vermek için her zaman gayret ettiğini vurguladı. Spor şehri Adapazarı için çalıştıklarını dile getiren Çelikel, "Minikler Futbol Turnuvamıza katılan tüm mahallelerimize, kıymetli muhtarlarımıza, antrenör ve minik sporcularımız ile ailelerine çok teşekkür ediyoruz. Takımlarımıza gereken her türlü desteği vermeye çalıştık. Çok da güzel bir mücadele var. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Sadece sporda değil diğer sosyal alandaki tüm çalışmalarımızda yanımızda olan, sporun ve sporcunun he zaman destekçisi olan Başkanımız Sn. Mutlu Işıksu'ya da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

12 yaş ve altındaki oyunculardan oluşan toplam 26 takım katıldığı turnuvada ilk maç Tekeler ile 15 Temmuz Camili Mahalleleri arasındaydı. Günün ikinci maçında ise Ozanlar Mahallesi ile Karakamış Mahallesi mücadelesi vardı. - SAKARYA

Erdal Erdem, Adapazarı, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:18 F.Bahçe'ye kötü haber! 2 ay sahalardan uzak kalacak - Spor
12:18 Fenerbahçe'den Zajc açıklaması - Spor
12:10 Fenerbahçe'den Zajc açıklaması - Spor
12:10 Rıdvan Dilmen şaştı kaldı: Akıl var, mantık var - Spor
12:07 Türk sporunda yeni bir sayfa açılıyor - Spor
11:51 G.Saraylı yıldızın eşi isyan etti! "Bu konuşmayı kesin" - Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Spor
22:38 Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! - Spor
15.12.2019 12:34:37