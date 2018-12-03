Minikler "Gel Beraber Oynayalım" Dedi

3- 6 yaş grubu çocuklar, kendileri için hazırlanmış olan dev oyun araçları ile oynayıp, masal dinleyip hem eğlenceli vakit geçirecek hem öğrenecekler. 3- 14 Aralık tarihleri arasında Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleşecek olan "Gel Beraber Oynayalım" Oyun Atölyesinin ilk günündeki etkinliklere Es Çocuk Evi Ihlamur Ağacı Kreşi ve öğretmenleri de katıldı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Sosyal Hizmetler, Dairesi Başkanı Hale Kargın Kaynak, "Geniş bir alanda dev oyuncaklar hazırlandı. Çocukların aklını, kollarını, bacaklarını ve tüm duyularını kullanacakları bir ortamda bütünsel bir öğrenmeye teşvik etmek istedik. Çocuklar dev bir ayakkabının bağcıklarını bağlarken, dev bir ağzın dişlerini büyük bir fırça ile fırçalıyorlar. Dev bloklarla yapboz yapabilirken, dev terazide tartı yapabiliyorlar. Havuz da balık tuttuktan sonra kukla köşesinde kukla gösterisi yapabiliyorlar. Geçtiğimiz sene düzenlenen etkinlikte çocuk gelişiminde oyun oynamanın ve oyuncak seçiminin önemi, çocuklar için oyuncak yapmanın kolaylığını göstermeyi hedefledik. Bunu, 2 hafta süresince 1000 çocuk ve yetişkin oyun oynayarak deneyimlemiştik" dedi.

Gel Beraber Oynayalım Oyun Atölyesine en az 40 anaokulu katılım sağlayacak. Hafta içi 12.00 – 14:00 arası çocukları ile gelen yetişkinlere açık olacak etkinliğin yanı sıra hafta sonunda Orff - Schulwerk yaklaşımı ile 6 seansta "İçindeki Ritmi Keşfet" ritim etkinliği gerçekleştirilecek.