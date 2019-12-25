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Minikler göz kamaştırdı

Erzurum Sabancı İlkokulu Anasınıfı öğretmenleri Gülcan Yavuç, İlknur Daştan, Fatıma Betül, Tuba Akbulut'un öğrencileriyle hazırladıkları 'Yeri Malı Haftası' etkinliği okul idaresi ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

25.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:03 Minikler göz kamaştırdı
Sabancı İlkokulu Anasınıfı öğretmenleri Gülcan Yavuç, İlknur Daştan, Fatıma Betül, Tuba Akbulut'un öğrencileriyle hazırladıkları 'Yeri Malı Haftası' etkinliği okul idaresi ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

Müdür Yardımcısı Yalçın Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti ve minik öğrencileri gösterilerinden dolayı da kutladı.

Miniklerin her birinin yerli malı kavramını şimdiden öğrenmeleri ve tutumlu olmanın önemini hissetmeleri ve bunu şiirlerle ve şarkılarla, oyunlarla pekiştirmelerinin kendilerini ve velileri mutlu ettiğini söyledi.

Yalçın; 'Yerli Malı Türk'ün malı deyip hepimizin yerli malına yönelmemiz gerektiğini, küçük yaştaki çocuklarımıza da öğretmemiz bizleri mutlu etti. Emeği geçen Anasınıfı öğretmenlerine Okul Müdürümüz Abdurrahman Düzgün ve velilerimize çok teşekkür ediyorum' dedi.

Yalçın, 'Sloganımız her zaman Yerli Malı Kullanalım' olsun ' şeklinde konuştu.

Minikler göz kamaştırdı

Anasınıfı öğrencilerinin Yerli Malı Haftası dolayısıyla hazırladıkları gösteriler veliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Minik olmalarına rağmen yerli malı haftasını şiirlerle, şarkılarla ve oyunlarla pekiştirmeleri izleyenleri hayrete bıraktı.

Veliler, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal anlamda gelişmelerine katkı yaptığını söylediler.

Anasınıfının öğretmenleri başta olmak üzere okul Müdürü Abdurrahman Düzgün ve idarecilerine teşekkür ettiler. - ERZURUM

Yerli Malı, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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