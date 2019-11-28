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Minikler hayal dünyalarını ekmeğe yansıttı

Balıkesirlilerin sofrasına her gün sağlıklı ekmek ulaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş'ı ziyaret eden minikler ekmek yapımını öğrendi.

28.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:40Minikler hayal dünyalarını ekmeğe yansıttı
Balıkesirlilerin sofrasına her gün sağlıklı ekmek ulaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş'ı ziyaret eden minikler ekmek yapımını öğrendi. yoğurup ekmek pişiren çocuklar tesiste eğlenceli bir gün geçirdi.

Kaliteli ve sağlıklı hizmet anlayışı ile yola çıkarak, 39 yıllık tecrübeyle günlük ortalama 42 bin ekmek üreterek vatandaşı kaliteli ve sağlıklı ekmekle buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş, ekmek israfı hakkında da çocukların bilinçlendirilmesine katkıda bulunuyor. Sosyal sorumluluk bilinci taşıyan çalışmaları kapsamında çocukları ekmek israfının önlenmesi konusunda bilgilendiren Fırıntaş Ekmek Üretim Tesisleri, Namık Kemal İlkokulu ile Organize Sanayi Bölgesindeki bir kreşte eğitim gören minik öğrencileri ağırladı.

Başlarına bone giyerek tezgah başına geçen minik öğrenciler, önce hamur yoğurdular daha sonra kendi elleriyle şekil verdikleri ekmeklerin pişme aşamalarını öğrendi. Ziyarette ekmek üretim alanlarını gözleme fırsatı bulan minikler, sağlıklı ve besleyici ekmeğin, fiziksel gelişimleri üzerindeki önemini de yerinde öğrendi. - BALIKESİR

Balıkesir, Hamur, Yaşam

Kaynak: İHA

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